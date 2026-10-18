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Siracusa, Romano e Cavallaro: “Il controllo del Consiglio comunale garanzia per cittadini”

di Oriana Gionfriddo ·
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Romano e Cavallaro
Romano e Cavallaro

“Dalle conversazioni intercettate nell’inchiesta Nexus si percepisce il fastidio verso quei consiglieri comunali che studiano le carte con scrupolo, verificano le procedure e ne approfondiscono con precisione anche i singoli dettagli. È un aspetto che riteniamo importante far conoscere, perché aiuta a comprendere il valore concreto del controllo democratico esercitato dal Consiglio comunale.”

Così in una nota Paolo Cavallaro e Paolo Romano del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

“In un momento in cui le notizie giudiziarie rischiano di alimentare una sfiducia generalizzata verso la politica, è giusto raccontare anche il lavoro quotidiano di chi esercita il proprio mandato con serietà e senso di responsabilità, a tutela dei cittadini e del corretto impiego delle risorse pubbliche.
Come gruppo di Fratelli d’Italia svolgiamo questa funzione attraverso accessi agli atti, interrogazioni, studio dei documenti, verifiche e sopralluoghi. Chi segue i lavori consiliari sa che non ci accontentiamo di risposte parziali o evasive: pretendiamo rispetto per il ruolo del Consiglio e risposte complete e puntuali.
Sono frequenti i nostri solleciti, perché troppo spesso i chiarimenti richiesti tardano ad arrivare. Di fronte alla perdurante mancanza di riscontro di alcuni dirigenti alle nostre interrogazioni, abbiamo persino dovuto scrivere al Segretario generale e al Direttore generale per sollecitarne l’intervento. Il controllo richiede anche questa costanza: seguire le questioni nel tempo e insistere finché non vengono fornite risposte adeguate.
È un impegno che vede attivi anche altri consiglieri comunali, ai quali riconosciamo la stessa attenzione e serietà. I cittadini devono sapere che questo lavoro esiste e che costituisce una garanzia per la comunità e per chi amministra correttamente.
Continueremo a stare con il fiato sul collo a chi deve dare risposte, esercitando con scrupolo le nostre prerogative e rendendo conto ai cittadini del nostro operato. Anche così si difendono le istituzioni e si restituisce credibilità alla politica.”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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