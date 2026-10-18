Siracusa, Romano e Cavallaro: “Il controllo del Consiglio comunale garanzia per cittadini”

Politica · fdi sr

“Dalle conversazioni intercettate nell’inchiesta Nexus si percepisce il fastidio verso quei consiglieri comunali che studiano le carte con scrupolo, verificano le procedure e ne approfondiscono con precisione anche i singoli dettagli. È un aspetto che riteniamo importante far conoscere, perché aiuta a comprendere il valore concreto del controllo democratico esercitato dal Consiglio comunale.”

Così in una nota Paolo Cavallaro e Paolo Romano del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

“In un momento in cui le notizie giudiziarie rischiano di alimentare una sfiducia generalizzata verso la politica, è giusto raccontare anche il lavoro quotidiano di chi esercita il proprio mandato con serietà e senso di responsabilità, a tutela dei cittadini e del corretto impiego delle risorse pubbliche.

Come gruppo di Fratelli d’Italia svolgiamo questa funzione attraverso accessi agli atti, interrogazioni, studio dei documenti, verifiche e sopralluoghi. Chi segue i lavori consiliari sa che non ci accontentiamo di risposte parziali o evasive: pretendiamo rispetto per il ruolo del Consiglio e risposte complete e puntuali.

Sono frequenti i nostri solleciti, perché troppo spesso i chiarimenti richiesti tardano ad arrivare. Di fronte alla perdurante mancanza di riscontro di alcuni dirigenti alle nostre interrogazioni, abbiamo persino dovuto scrivere al Segretario generale e al Direttore generale per sollecitarne l’intervento. Il controllo richiede anche questa costanza: seguire le questioni nel tempo e insistere finché non vengono fornite risposte adeguate.

È un impegno che vede attivi anche altri consiglieri comunali, ai quali riconosciamo la stessa attenzione e serietà. I cittadini devono sapere che questo lavoro esiste e che costituisce una garanzia per la comunità e per chi amministra correttamente.

Continueremo a stare con il fiato sul collo a chi deve dare risposte, esercitando con scrupolo le nostre prerogative e rendendo conto ai cittadini del nostro operato. Anche così si difendono le istituzioni e si restituisce credibilità alla politica.”