Siracusa, Romano (FdI) a Bordone: “no al tavolo, prima la sfiducia al sindaco”

Politica · Incontri

In riferimento all’invito rivolto dall’MPA per un incontro politico previsto nella giornata di sabato, ancora una volta il coordinatore cittadino Paolo Romano ritiene opportuno chiarire la posizione di Fratelli d’Italia.

“La nostra posizione è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: non ci sono le condizioni politiche per avviare alcun tavolo di confronto prima del 18 novembre, data nella quale il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi sulla mozione di sfiducia al sindaco. Riteniamo che, in questa fase, la priorità assoluta sia fare chiarezza sulla situazione politico-amministrativa della città. Sarebbe politicamente poco opportuno aprire nuovi confronti, discutere di scenari futuri o immaginare nuove prospettive amministrative senza aver prima affrontato il passaggio politico e istituzionale rappresentato dalla mozione di sfiducia. Il rispetto dei cittadini e delle istituzioni impone serietà, coerenza e chiarezza. Non si possono anteporre ragionamenti sulle future alleanze o sugli assetti politici alla necessità di assumere una posizione chiara sull’attuale amministrazione. Solo dopo il 18 novembre, alla luce dell’esito della votazione, Fratelli d’Italia valuterà l’eventuale avvio di un confronto politico, nel rispetto del proprio ruolo, della propria identità e soprattutto nell’interesse della città. Non è una chiusura al dialogo, ma una questione di metodo, di rispetto istituzionale e di coerenza politica. Prima si chiarisce il presente, poi si discute del futuro”.