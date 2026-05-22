Siracusa, ronco a via Damone a doppio senso. Alicata: “evitare spiacevoli equivoci”

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’ex senatore Bruno Alicata sul parcheggio di via Damone e sulla strada che lo costeggia.

“Un gentile Vigile urbano, opportunamente compulsato in loco, ha chiarito che nel Ronco a via Damone, dove insiste l’omonimo parcheggio, vige il doppio senso di circolazione, tanto che, lungo la corsia d’accesso alla suddetta stradella, vige il divieto di sosta con rimozione. Strano comunque, perché, alcune settimane fa, altrettanto gentili colleghi del primo avevano chiarito, nelle stesse modalità, che il suddetto ronco fosse a senso unico, solo in uscita. In realtà, tra pericolosi sinistri quotidianamente sfiorati da automobilisti inconsapevoli delle soluzioni opposte prospettate, non esiste alcuna segnaletica che chiarisca il senso di marcia, se unico o a doppio senso. Ed infatti, dopo la riapertura del Parcheggio per soli 180 giorni (?!), l’Amministrazione comunale non ha mai provveduto ad installare l’opportuna segnaletica, probabilmente per colpevole inconsapevolezza, al fine di chiarire, una volta per tutte, il senso della circolazione in quel Ronco supertrafficato.

Per meglio dire, ad oggi, vigente il doppio senso, la stradella risulta sprovvista della segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada all’articolo 96, il quale recita: il segnale di doppio senso di circolazione prevede un triangolo di pericolo con bordo rosso e sfondo bianco con al centro due freccette nere verticali contrapposte. E, se del caso, manca anche adeguata segnaletica orizzontale che prevederebbe la striscia bianca continua sulla carreggiata, a dividere i due sensi di marcia. Ad oggi, a parte lo zelo e la gentilezza dei Vigili urbani nell’ascolto prestato, oltre a qualche foto eseguita dagli stessi in loco, rimane in piedi il pericoloso arcano: senso unico o doppio senso di circolazione? Aspettiamo perciò che l’assessore preposto e l’Ufficio mobilità diano segni di civile vitalità, provvedendo celermente ad installare l’opportuna segnaletica, al fine di evitare spiacevoli equivoci. Per porre fine, in tal modo, alle polemiche quotidiane tra automobilisti, convinti ognuno di tesi opposte e, soprattutto, per evitare il verificarsi di spiacevoli incidenti”.