Siracusa-Rosolini a pagamento dal 2028: aggiudicati i lavori per i caselli

Attualità · Verso i pedaggi

Un’autostrada incompleta, ma a pagamento. Questo il futuro del tratto tra Siracusa e Rosolini, quella che originariamente doveva essere la Siracusa – Gela, ma che oggi si ferma ancora tristemente a Modica.

Come anticipato dal Quotidiano di Sicilia, infatti, Autostrade Siciliane ha aggiudicato la gara per la realizzazione degli impianti necessari all’esazione del pedaggio lungo il primo tratto della A18 in direzione sud, quello che collega appunto Siracusa a Rosolini.

L’intervento riguarda gli svincoli di Cassibile, Avola, Noto e Rosolini e rappresenta un ulteriore passo verso l’entrata in funzione del sistema di riscossione dei pedaggi sulla tratta, oggi ancora percorribile senza alcun costo.

La procedura di gara, bandita oltre un anno e mezzo fa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata vinta dalla società Sinelec, azienda con sede a Tortona, in provincia di Alessandria. L’importo dei lavori sarà di circa 3,76 milioni di euro, grazie al ribasso del 15,184% rispetto alla base d’asta di oltre 4 milioni.

L’appalto, come riporta il QdS con l’articolo a firma di Simone Olivelli comprende sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione delle opere e prevede una durata complessiva di 425 giorni.

Ma quello appena aggiudicato è soltanto il primo dei due interventi previsti per estendere il pagamento del pedaggio lungo il tratto meridionale della A18.

È infatti in programma un secondo appalto, dal valore di circa 1,6 milioni di euro, che interesserà la tratta Rosolini-Modica, l’ultimo segmento attualmente aperto al traffico dell’autostrada Siracusa-Gela. In questo caso saranno interessati gli svincoli di Ispica e Modica, dove verranno installate le infrastrutture necessarie alla riscossione del pedaggio.

Sull’ipotesi dei pedaggi era già intervenuta Grande Sicilia poco meno di un mese fa con il commissario provinciale di Grande Sicilia,Vincenzo Vinciullo, pronto a dare battaglia giudicando questa scelta sbagliata e particolarmente ingiusta e promettendo mobilitazione.