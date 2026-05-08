Siracusa, rotatoria sulla Statale 115, Greco (PD): “Il merito è soprattutto dei residenti di Cozzo Villa”

Dopo l’annuncio dell’intesa tra Comune di Siracusa e Anas per la realizzazione della rotatoria lungo la Statale 115, all’altezza dell’intersezione con traversa Cozzo Villa, interviene il consigliere comunale del Partito Democratico Angelo Greco, che rivendica il ruolo svolto dai residenti della zona nella lunga battaglia per la sicurezza dell’arteria.

La rotatoria sorgerà in un tratto stradale più volte al centro della cronaca per incidenti anche molto gravi. L’accordo raggiunto tra Palazzo Vermexio e Anas prevede che l’ente proprietario della strada si occupi della progettazione esecutiva dell’opera, mentre il Comune avvierà le procedure necessarie per la cessione di alcune aree utili alla realizzazione dell’intervento.

Dopo la soddisfazione espressa ieri dall’assessore alla Mobilità Enzo Pantano, oggi arriva la presa di posizione di Greco, che accoglie positivamente anche le parole del presidente Scimonelli nei confronti della commissione consiliare da lui presieduta in passato, ma sottolinea soprattutto il ruolo avuto dal territorio.

“Accolgo con piacere e gratitudine le parole del presidente Scimonelli nei miei confronti e nei confronti della commissione che ho avuto l’onore di presiedere – afferma – ma credo che oggi il vero ringraziamento debba andare soprattutto ai cittadini e ai residenti di contrada Cozzo Villa”.

Secondo il consigliere dem, il risultato ottenuto è il frutto di anni di mobilitazione civica. “Sono stati loro – aggiunge –, con resilienza, abnegazione e passione civica, a non smettere mai di battersi per migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità della zona”.

Greco evidenzia come la questione della sicurezza all’incrocio tra la Statale 115 e traversa Cozzo Villa sia stata seguita da tempo anche in sede politica, ma ribadisce che la spinta decisiva sia arrivata dal basso. “Se oggi Anas e Comune stanno finalmente andando in questa direzione è esclusivamente grazie alla pressione costante, all’impegno e alla determinazione dei residenti”.

Da qui anche una riflessione sul ruolo della politica. “Le istituzioni – ancora Greco – dovrebbero avere il dovere di riconoscere i meriti delle comunità che si mobilitano per il bene comune, non appropriarsi di battaglie nate dal basso e portate avanti da chi vive quotidianamente quei disagi”.

Il consigliere comunale del Partito Democratico assicura infine che continuerà a seguire l’iter dell’opera insieme al gruppo consiliare e al partito. “Vigileremo affinché agli annunci seguano finalmente i fatti e il territorio ottenga le risposte che aspetta da troppo tempo”.

La realizzazione della rotatoria rappresenta un intervento atteso da anni dai residenti della zona sud di Siracusa, considerato fondamentale per migliorare la sicurezza di uno degli incroci più pericolosi del territorio.