Siracusa, Rottamazione quinques. Melfi e Garro rispondono a Castagnino: “già all’ordine del giorno”

“”Rottamazione quinques”, già all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale”.

Così rispondono, alle recenti dichiarazioni dell’ex consigliere Salvo Castagnino, i consiglieri Nadia Garro e Matteo Melfi: “il nostro gruppo consiliare ha già presentato l’atto di indirizzo riguardante l’adesione del Comune di Siracusa alla rottamazione prevista dall’ultima Legge Finanziaria dello Stato, in data 15 del mese corrente. Siamo lieti di annunciare che questo provvedimento è stato calendarizzato per la discussione in consiglio comunale, su nostra precisa richiesta, già il prossimo giorno 22 gennaio.“, spiegano

La “rottamazione quinques” rappresenta un’importante opportunità per i cittadini, consentendo loro di regolarizzare le proprie posizioni tributarie debitorie in modo agevolato.

“Tra i principali effetti positivi di questa misura ci sono la riduzione del debito, la semplificazione delle procedure e lo stimolo all’economia locale. Regolarizzare i debiti consente una maggiore liquidità per le famiglie e le imprese, contribuendo, in tal modo, anche a stimolare l’economia locale e a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità.- continuano i consiglieri – Vogliamo rassicurare l’ex consigliere Castagnino e tutti i cittadini che siamo costantemente al lavoro per affrontare le tematiche e i problemi che riguardano la nostra città. La nostra attenzione è rivolta alle necessità della comunità e su questo il nostro impegno è quotidiano per il bene dei cittadini di Siracusa.”