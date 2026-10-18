Siracusa, rottura della condotta: possibile carenza idrica tra Ortigia e Borgata

Attualità · RETE IDRICA SIRACUSA

Aretusacque informa che, a seguito di un blackout elettrico verificatosi nelle prime ore della giornata, si è determinata la rottura di una condotta che alimenta il serbatoio Teracati, infrastruttura strategica per l’approvvigionamento idrico delle zone di Ortigia e della Borgata.

Le squadre operative dell’azienda sono impegnate già sul posto e stanno ultimando la riparazione del guasto con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del sistema idrico.

A causa dell’inconveniente potrebbero verificarsi temporanee riduzioni della pressione o fenomeni di carenza idrica zone di Ortigia e Borgata.

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Aretusacque sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione e ha attivato tutte le procedure necessarie per contenere al massimo i disagi per cittadini e utenze.

Salvo imprevisti, il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto nel corso della serata odierna.

L’azienda si scusa con gli utenti interessati per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per una rapida risoluzione.