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Siracusa, rottura della condotta: possibile carenza idrica tra Ortigia e Borgata

di Oriana Gionfriddo ·
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Poca acqua dal rubinetto
Immagine generata con l’intelligenza artificiale

Aretusacque informa che, a seguito di un blackout elettrico verificatosi nelle prime ore della giornata, si è determinata la rottura di una condotta che alimenta il serbatoio Teracati, infrastruttura strategica per l’approvvigionamento idrico delle zone di Ortigia e della Borgata.

Le squadre operative dell’azienda sono impegnate già sul posto e stanno ultimando la riparazione del guasto con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del sistema idrico.

A causa dell’inconveniente potrebbero verificarsi temporanee riduzioni della pressione o fenomeni di carenza idrica zone di Ortigia e Borgata.

Aretusacque sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione e ha attivato tutte le procedure necessarie per contenere al massimo i disagi per cittadini e utenze.

Salvo imprevisti, il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto nel corso della serata odierna.

L’azienda si scusa con gli utenti interessati per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per una rapida risoluzione.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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