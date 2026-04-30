Siracusa, ruba da un’auto e minaccia il proprietario: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato un 47enne per rapina.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri, tempestivamente intervenuti a seguito di chiamata al 112, mentre si allontanava da via Sebastiano Olivieri dove, poco prima, aveva rubato un booster per avviamento veicoli e un compressore da un’autovettura, minacciando il proprietario intervenuto.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.