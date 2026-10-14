Siracusa, ruba i gioielli della ex e cerca di venderli al compro oro. Denunciato

Cronaca · Ortigia

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I Carabinieri di Ortigia hanno denunciato in stato di libertà per furto in abitazione un 40enne siracusano, con precedenti di polizia.

Le indagini, condotte dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata da una 28enne per un furto di gioielli commesso nella sua abitazione di Ortigia, hanno consentito, attraverso l’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza e dei registri di alcuni negozi di compravendita di preziosi, di ricostruire la dinamica del furto e di identificare quale responsabile l’ex compagno.

Nella circostanza è emerso che il 40enne, prima di lasciare l’abitazione dell’ex fidanzata, si era impossessato di un orologio e di un anello in oro per un valore complessivo di oltre 4.000 euro, per poi rivenderli in un “compro oro” della città.