Siracusa, ruba un monopattino elettrico: denunciato

Agenti della Polizia di Stato, delle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del territorio nei pressi di via Santi Amato, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un uomo di 36 anni, per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Il trentaseienne, alla guida della sua autovettura, veniva sorpreso ad un controllo di Polizia, con 0,71 grammi di hashish e, pertanto, gli veniva ritirata la patente di guida per 30 giorni. Un altro uomo, un siracusano di 56 anni, è stato anch’egli segnalato perché ad un controllo è stato trovato in possesso di 0,58 grammi di crak.

Infine, agenti del Commissariato di Ortigia hanno denunciato un uomo di 52 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato. I poliziotti, nella tarda mattinata di ieri, in servizio di controllo del territorio nei pressi del quartiere Borgata, sorprendevano il cinquantaduenne alla guida di un monopattino elettrico poco prima rubato in Via San Sebastiano.

Al termine delle incombenze di legge, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.