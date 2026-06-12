Siracusa, ruba una bicicletta elettrica: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato un pregiudicato 35enne per furto.
L’uomo, originario del Marocco, con precedenti penali e di polizia, è stato identificato quale autore del furto di una bicicletta elettrica commesso nei pressi di un noto fast food in zona Pizzuta.
Le attività, tempestivamente condotte dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito di risalire all’identità dell’autore del furto.
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