Polizia

Siracusa, rubano due borse in una sala parrucchiera: arrestati

Per furto aggravato

Nelle prime ore della mattinata odierna, agenti delle Volanti intervenivano presso una parruccheria per dei soggetti che stavano aprendo la porta dell’esercizio commerciale con un flex.
All’arrivo dei Poliziotti i ladri erano fuggiti e, avute sommarie descrizioni dei soggetti, le altre Volanti in zona si attivavano alla ricerca dei fuggitivi che venivano rintracciati e bloccati poco dopo, ancora in possesso di due borse contenenti articoli da parrucchieri.

Dopo le incombenze di legge i ladri, identificati per un uomo di 42 anni e per una donna di 44, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.


