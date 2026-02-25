Siracusa, rubano una borsa e prelevano con il bancomat della vittima: tre denunciati

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato in stato di libertà tre uomini di 34, 29 e 24 anni, con precedenti di polizia, ritenuti responsabili in concorso di rapina e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le tempestive attività investigative condotte dai Carabinieri, scaturite dalla denuncia di una rapina commessa in Ortigia la mattina dell’11 febbraio in danno di una 44enne di Siracusa, hanno consentito di identificare e denunciare in stato di libertà i tre autori, che, dopo avere colpito con violenza la vittima, le avevano asportato la borsa contenente denaro ed effetti personali.

I Carabinieri, attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza e le informazioni fornite da alcuni cittadini, sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti identificando i tre autori: un 24enne palermitano, senza fissa dimora e già destinatario di foglio di via obbligatorio da Siracusa; un 29enne e un 34enne di origini tunisine.

Questi ultimi sono stati denunciati anche per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, poiché, in concorso tra loro, effettuavano dei prelievi con la carta bancomat della vittima.