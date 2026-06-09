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L'attività della Polizia di Stato

Siracusa, rubano un’auto in viale Teocrito: bloccati dalla Polizia

La Polizia ha anche denunciato l'autore di presunti furti di carburante, di un ciclomotore e di una colonnina del parchimetro

Il furto di un'auto

La Polizia ha anche denunciato l'autore di presunti furti di carburante, di un ciclomotore e di una colonnina del parchimetro

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Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti in viale Teocrito per la segnalazione di un furto di autovettura e sono riusciti a bloccare un uomo, di 42 anni, ed una donna, di 36, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato per il reato di furto aggravato e la donna denunciata per lo stesso reato.

Inoltre, agenti delle Volanti, nel corso del servizio di controllo del territorio hanno denunciato per i reati di falsità materiale un uomo alla guida di un motociclo con la targa contraffatta. Lo stesso aveva alterato i numeri della targa con del nastro adesivo per impedirne l’identificazione. L’uomo è stato, altresì, segnalato alla competente Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di una modica quantità di crack e sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Infine, gli agenti delle Volanti hanno denunciato per il furto, in tre diversi episodi, di carburante, commesso l’8 e il nove maggio, il furto di un ciclomotore, avvenuto l’11 maggio e il furto di una colonnina del parchimetro, avvenuto l’11 maggio all’interno del parcheggio di Molo Sant’Antonio.

L’uomo è stato identificato grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza presenti nei luoghi in cui sono avvenuti i furti.


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