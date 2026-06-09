Siracusa, rubano un’auto in viale Teocrito: bloccati dalla Polizia

Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti in viale Teocrito per la segnalazione di un furto di autovettura e sono riusciti a bloccare un uomo, di 42 anni, ed una donna, di 36, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato per il reato di furto aggravato e la donna denunciata per lo stesso reato.

Inoltre, agenti delle Volanti, nel corso del servizio di controllo del territorio hanno denunciato per i reati di falsità materiale un uomo alla guida di un motociclo con la targa contraffatta. Lo stesso aveva alterato i numeri della targa con del nastro adesivo per impedirne l’identificazione. L’uomo è stato, altresì, segnalato alla competente Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di una modica quantità di crack e sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Infine, gli agenti delle Volanti hanno denunciato per il furto, in tre diversi episodi, di carburante, commesso l’8 e il nove maggio, il furto di un ciclomotore, avvenuto l’11 maggio e il furto di una colonnina del parchimetro, avvenuto l’11 maggio all’interno del parcheggio di Molo Sant’Antonio.

L’uomo è stato identificato grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza presenti nei luoghi in cui sono avvenuti i furti.