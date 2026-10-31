Siracusa, Ruben Cacciatore di nuovo argento mondiale nel Beard Style

Attualità · A Paestum

Siracusa torna sul podio mondiale del barbering. Al 38° CMC World Festival, che si è svolto il 25 e 26 ottobre al Centro Congressi Ariston di Paestum, Ruben Cacciatore si è classificato secondo nella categoria Beard Style ai Campionati del mondo CMC.

Per il barbiere siracusano è la seconda medaglia d’argento mondiale in questa specialità. Nella stessa categoria era già stato vicecampione del mondo, e per quel risultato nel marzo 2023 il sindaco Francesco Italia gli aveva consegnato una targa a Palazzo Vermexio.

Questa edizione aveva però un significato particolare: Cacciatore era alla prima convocazione nella Nazionale italiana Barber, e la squadra azzurra ha vinto il titolo mondiale a squadre. Sul podio, dietro l’Italia, la Romania al secondo posto e la Polonia al terzo.

Le gare del mondiale si sono svolte domenica. Lunedì è stata la volta della Coppa Italia, dove è arrivata un’altra soddisfazione per il salone di via Alcibiade: Sebastiano Morale, collaboratore di Cacciatore e formato da lui, ha vinto la categoria Razor Fade.

Il CMC World Festival è organizzato dalla C.M.C. World, la Confederazione Mondiale dell’Acconciatura e dell’Estetica presieduta da Antonio Bilancio, con CAT Italia, presieduta da Luigi Bilancio. È uno dei principali appuntamenti internazionali per acconciatura, barbering ed estetica.

A Paestum hanno gareggiato barbieri, hairstylist e make-up artist arrivati con delegazioni da oltre venti Paesi, dall’Europa all’Asia fino alle Americhe. L’evento chiudeva il calendario 2026 dei campionati CMC, che aveva già fatto tappa a Kiev, Istanbul e Varsavia.

Il talento di Cacciatore viene da una tradizione di famiglia. “Sono figlio d’arte – racconta -. Mio padre mi ha trasmesso questa passione.” Il padre è Mario Cacciatore, barbiere siracusano ed ex campione nazionale. Ruben ha iniziato a 16 anni e oggi lavora nel settore da dieci. Nel frattempo ha aperto il suo Mantra Sicilian Barbershop e ha cominciato a formare nuovi professionisti, come dimostra il successo di Morale.

Con un argento individuale, un oro mondiale a squadre e una vittoria in Coppa Italia per il suo allievo, da Paestum Cacciatore riporta a Siracusa un risultato di livello internazionale.