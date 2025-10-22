Siracusa, rumori e schiamazzi in piazza Ernesto Cosenza: i residenti chiedono videosorveglianza e chiusura serale

Rumori, schiamazzi e comportamenti incivili che rendono difficile la vita di chi abita nella zona tra via Pippo Fava e piazza Ernesto Cosenza, nella parte nord di Siracusa. È questo il quadro che descrivono numerosi residenti, esasperati da una situazione che, nonostante segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine, continua a ripetersi.

Da tempo, la quiete del quartiere è compromessa da gare con i motorini, musica ad alto volume e raduni improvvisati che si protraggono fino a tarda notte. Nonostante gli esposti e le operazioni di controllo effettuate dalla Polizia di Stato, la problematica rimane irrisolta e continua a incidere sulla qualità della vita degli abitanti.

In queste settimane l’attenzione da parte delle forze di Polizia si è concentrata proprio nell’area in questione e nelle zone limitrofe, con controlli volti a garantire non solo la legalità, ma anche la “vivibilità” del quartiere. Ma a quanto pare tutto questo non è ancora bastato.

I residenti chiedono adesso interventi mirati da parte delle istituzioni, come la chiusura serale dell’area di piazza Ernesto Cosenza e l’installazione di sistemi di videosorveglianza per monitorare e scoraggiare i comportamenti incivili. L’obiettivo è quello di ripristinare condizioni di vivibilità e sicurezza, restituendo tranquillità e decoro a una zona residenziale che molti cittadini considerano trascurata e lasciata all’anarchia notturna.