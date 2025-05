Siracusa, sabato con la Fidapa “Viaggio nella Sicilia dopo i grandi sismi nei tre valli”

“La bellezza non può salvare il mondo, ma lo cura”. Da questa certezza nasce l’idea del convegno dal titolo “Viaggio nella Sicilia dopo i grandi sismi nei tre valli. Ricostruzione, rigenerazione, rinascita: luci e ombre…” che si terrà sabato 24 maggio alle 10, nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa. L’incontro, promosso da Adria Mudanò, referente Fidapa del progetto distrettuale Sicilia “Alla ricerca dell’identità condivisa” e patrocinato dal Comune di Siracusa e dall’Unesco, vede la Fidapa di Floridia, presieduta da Maria Burgio, come sezione capofila. Ma partecipano al convegno anche le sezioni Fidapa di Avola, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania Riviera dei Ciclopi, Lentini, Milazzo, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Ragusa, Rosolini, Siracusa, Solarino e Trapani. Inoltre, collabora all’evento il liceo artistico “Gagini” di Siracusa, che contribuirà attivamente all’iniziativa mediante un concorso, in cui saranno esposte opere realizzate dagli studenti, arricchendo così il dialogo sulla creatività e la bellezza.

La Sicilia, nota per la sua straordinaria bellezza in tutte le sue espressioni, ospiterà così un appuntamento di grande rilevanza che si propone di esplorare le varie modalità di ricostruzione post-sismica che hanno profondamente influenzato il patrimonio culturale e architettonico dell’isola. E lo farà con ospiti di elevato spessore che condivideranno le loro analisi e riflessioni sulle sfide affrontate e le opportunità emerse in seguito a eventi catastrofici, offrendo una prospettiva completa sul tema della rinascita.

I relatori del convegno, introdotto e moderato da Adria Mudanò, saranno infatti: lo storico dell’arte Paolo Giansiracusa, che parlerà della “Nascita del tardo-Barocco nella Sicilia Sud Orientale”; lo storico dell’arte, già direttore della Galleria regionale di Palazzo Abatellis, Gioacchino Barbera, che si soffermerà su “La città distrutta e la città ricostruita: Messina prima e dopo il terremoto del 1908”; il critico d’arte Tanino Bonifacio, che relazionerà su “Ricostruzione e rinascita attraverso la bellezza dell’arte” e Isabella Frescura, già prof. aggregato dell’Università di Catania, con “L’antico patrimonio dei Gesuiti a Catania: dalla ricostruzione al recupero odierno”.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali di: Letizia Bonanno, presidente del Distretto Sicilia Fidapa Bpw Italy; Maria Burgio, presidente della sezione di Floridia Fidapa Bpw Italy e Fabio Granata, assessore alla Cultura della Città di Siracusa.