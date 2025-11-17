Siracusa, sabato il congresso “Sport ed adattabilità: la tutela dei minori sportivi”

Il Comitato Provinciale di Siracusa per l’UNICEF in collaborazione con Cammino Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le Relazioni Familiari e i Minorenni sede di Siracusa, promuove il Congresso “Sport ed adattabilità: la tutela dei minori sportivi”, che si terrà sabato 22 novembre 2025 presso l’Urban Center di Siracusa dalle ore 10.00.

L’iniziativa si svolge durante il Festival dell’Educazione – Sulle orme di Pino Pennisi che si tiene dal 16–24 novembre 2025 dal titolo: “Il futuro è già qui: voci, sogni e radici dell’educazione”.

Il congresso nasce con l’obiettivo di approfondire il tema dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e tutela dei diritti delle persone con disabilità, ponendo l’accento sul valore educativo, sociale e formativo della pratica sportiva.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del mondo giuridico, educativo e sportivo, oltre a rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio. Saranno affrontati temi legati all’accessibilità, alle pari opportunità nello sport, alla promozione di buone pratiche inclusive e al ruolo delle politiche pubbliche nella valorizzazione dello sport come diritto universale.

L’evento si inserisce nel percorso di collaborazione tra Cammino Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le Relazioni Familiari e i Minorenni sede di Siracusa e Comitato Provinciale di Siracusa per l’UNICEF, volto a promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e delle persone più fragili, sostenendo iniziative che uniscano la dimensione giuridica a quella educativa e sociale.

Il congresso rappresenta un’occasione di confronto aperto e costruttivo per costruire una società più inclusiva, capace di garantire a tutti, senza distinzione, il diritto di partecipare pienamente alla vita sportiva e comunitaria.