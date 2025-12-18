Siracusa, sabato la cerimonia di proclamazione e piantumazione di un albero in memoria di Gabriele

L’anno scorso una tragedia ha scossa la comunità siracusana. Un giovane, Gabriele Scavone, ha perso la vita per un tragico e assurdo incidente stradale. Sabato 20 dicembre, alle 8:30, in Piazza Euripide (Largo Gilippo), si terrà la cerimonia di proclamazione e piantumazione di un albero in memoria di Gabriele, un momento di raccoglimento e condivisione aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa nasce dal desiderio di lasciare un segno vivo e duraturo nel cuore della città: la piantumazione di un albero come simbolo di vita, di radici e di continuità, affinché il ricordo di Gabriele possa continuare a vivere nel tempo e nello spazio pubblico.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra cui il Vicesindaco e alcuni consiglieri comunali, assieme alla famiglia, agli amici, alle associazioni e ai cittadini che vorranno partecipare.

Nel corso della mattinata sono previsti, tra gli altri, un momento dedicato alla piantumazione dell’albero, gli interventi istituzionali, la lettura di una lettera da parte della fidanzata di Gabriele, il saluto degli amici dell’Atletico Siracusa, la benedizione, il volo dei palloncini e il lancio delle colombe, come simboli di pace, speranza e continuità.

Un sentito ringraziamento va a Rosario Giannuso e alla sua azienda, specializzata nella produzione di piante mediterranee e nella progettazione di giardini, per la donazione dell’albero che verrà piantumato. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare con rispetto e raccoglimento a questo momento di memoria condivisa.