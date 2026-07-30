Siracusa, sabato l’ultimo saluto a Franco Neri: i funerali al Santuario

Attualità · Alle 10

Saranno celebrati sabato 1 agosto alle 10, al Santuario della Madonna delle Lacrime, i funerali di Franco Neri, l’imprenditore dolciario siracusano scomparso nelle scorse ore. La camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio e per l’intera giornata di venerdì nella sede delle onoranze funebri Scotto, in via Agrigento 10. Qui amici, conoscenti e quanti hanno condiviso con Neri un tratto del suo percorso umano e professionale potranno rendergli omaggio prima dell’ultimo saluto.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Siracusa. Franco Neri era uno dei volti più conosciuti dell’imprenditoria dolciaria locale e rappresentava la terza generazione della storica pasticceria di famiglia Alfio Neri. Eclettico, ironico e sempre pronto a lanciare nuove iniziative, aveva legato il proprio nome alla “Cannoloterapia”, portando i sapori siracusani in manifestazioni, trasmissioni televisive e appuntamenti nazionali. Una notorietà costruita senza perdere il rapporto quotidiano con la città, della quale amava raccontare risorse, contraddizioni e potenzialità. Nel tempo era diventato anche un animatore culturale e sociale. Aveva promosso incontri, momenti di confronto e numerose iniziative di solidarietà, in particolare al fianco della sezione siracusana dell’Aism per sostenere le persone affette da sclerosi multipla. Sabato mattina Siracusa si ritroverà al Santuario per salutarlo e stringersi attorno alla sua famiglia.