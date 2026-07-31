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Siracusa, sacchi di spazzatura sul marciapiede

di Oriana Gionfriddo ·
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sacchi di spazzatura sul marciapiede

Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:

“Persone incivili lasciano sacchi di immondizia sul marciapiede in viale dei lidi Fontane Bianche. Mi faccio nel frattempo una domanda: ma chi di dovere perché non interviene? Ogni anno la solita storia”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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