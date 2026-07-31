Siracusa, sacchi di spazzatura sul marciapiede

Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:
“Persone incivili lasciano sacchi di immondizia sul marciapiede in viale dei lidi Fontane Bianche. Mi faccio nel frattempo una domanda: ma chi di dovere perché non interviene? Ogni anno la solita storia”
Segnalazioni la segnalazione
Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:
“Persone incivili lasciano sacchi di immondizia sul marciapiede in viale dei lidi Fontane Bianche. Mi faccio nel frattempo una domanda: ma chi di dovere perché non interviene? Ogni anno la solita storia”