Siracusa, sale sul tetto e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvata

Nella prima serata di martedì scorso, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti in uno stabile sito in Viale Tica ove una donna, salita sul torrino del tetto ove vi erano le antenne televisive, minacciava di lanciarsi nel vuoto.

Gli operatori, notando che la donna era in palese stato di alterazione psicofisica e che in mano reggeva ancora una bottiglia di un super alcolico, cercavano di distrarla per prendere tempo e aspettare il momento giusto per bloccarla.

Uno degli agenti, dopo essersi coordinato con gli altri colleghi, vedendo che non c’era altro tempo da perdere, con un balzo deciso riusciva ad afferrare la donna mentre la stessa si stava ormai lanciando dal torrino, traendola in salvo.

Il Poliziotto che aveva afferrato la donna rimaneva contuso e riportava un trauma a causa dell’energico e repentino gesto, mentre la donna veniva affidata alle cure dei sanitari accorsi sul posto.

La determinazione ed il coraggio dei componenti delle volanti hanno scongiurato il peggio per la donna.

Le cause del tentativo del gesto estremo sono al vaglio degli inquirenti.