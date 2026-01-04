Siracusa – Salernitana, Laneri fa chiarezza: “Niente allarmismi, remiamo tutti insieme”

È il volto sorridente di una serata che il Siracusa difficilmente dimenticherà. Contini, autore del gol del momentaneo 2-0 contro la Salernitana, è uno dei simboli della vittoria che ha infiammato il De Simone e che ha confermato come, spesso, dalle difficoltà possano nascere risposte inattese.

“Le difficoltà ci stanno unendo sicuramente di più – spiega l’attaccante azzurro –. Probabilmente ci hanno fatto tirare fuori qualcosa che prima mancava. Le prestazioni c’erano anche prima, ma non arrivavano i risultati e la fortuna non ci girava a favore. Oggi invece abbiamo trovato tutto e credo che questa partita rappresenti una svolta“.

Contini sottolinea come il momento personale sia figlio del lavoro e delle scelte tecniche. “Le difficoltà in campo ci sono, ci saranno sempre. Le scelte del mister le accetterò sempre. Quando contro il Foggia ho giocato e ho segnato, ho trovato entusiasmo e da lì il resto è venuto quasi da solo. Adesso mi godo il momento“.

Un aspetto chiave è stato anche il miglioramento della condizione atletica, legato proprio alla fiducia ritrovata: “all’inizio magari arrivavamo secondi su certe situazioni anche dal punto di vista fisico. Oggi invece l’entusiasmo ti fa andare oltre tutto, ti spinge a dare qualcosa in più“.

Sul piano personale, Contini non si pone traguardi numerici. “Non mi sono mai dato obiettivi individuali precisi. Voglio fare più gol possibili, ma soprattutto aiutare la squadra. Sapevamo di affrontare una squadra forte, però ci diciamo sempre che se giochiamo come sappiamo possiamo fare bene contro chiunque. Lo abbiamo dimostrato“.

Parole di fiducia anche per il lavoro quotidiano di Marco Turati.”Crediamo in quello che facciamo. Il mister ci ha sempre fatto lavorare sulle cose giuste per uscire dalle difficoltà. A fine primo tempo ci ha detto chiaramente che non gli interessava il gol preso, perché era molto contento della prestazione. Ci ha chiesto solo di stare attenti a non concedere spazi, dicendoci che era convinto che avremmo vinto la partita“.

Infine, uno sguardo al percorso personale e all’adattamento tattico. “In settimana ho cercato di capire bene cosa volesse il mister. Sto interpretando il ruolo anche se non ho la struttura fisica di una vera prima punta. Mi chiede di non stare mai troppo vicino ai difensori e di muovermi molto: sto adattando il ruolo alle mie caratteristiche“.

E una dedica speciale, inevitabile, dopo una notte così: “Il gol lo dedico alla mia ragazza“.

Nel momento forse più delicato della stagione, tra campo e questioni extracalcistiche, a prendere la parola è il direttore sportivo del Siracusa, Laneri, che dopo la vittoria contro la Salernitana ha voluto ribadire identità, linea tecnica e prospettive future del club.

“Da tanto tempo facciamo questo tipo di partite – spiega il ds azzurro –. Questa squadra ha un’identità chiara, fatta da uomini veri e grandi professionisti. Non abbiamo cambiato nulla: abbiamo sempre giocato in questa maniera. Chi viene a Siracusa deve sapere che qui si suda, sempre“.

Laneri sottolinea come la prestazione contro la Salernitana non sia un episodio isolato, ma la naturale conseguenza di un percorso. “Questa squadra gioca sempre per vincere, non si è mai tirata indietro. È questa la nostra forza. Ringrazio tutti: dall’allenatore allo staff, fino a chi lavora quotidianamente con la squadra“.

Impossibile non toccare il tema mercato, in una fase di grande movimento: “Come per tutte le squadre, con il mercato aperto ci sono uscite e ci saranno entrate. Guadagni ha chiesto la cessione, c’è una trattativa in corso anche per Ba e vedremo cosa succederà. Ma non stiamo smantellando nulla: stanno andando via giocatori che hanno trovato poco spazio, e in quei ruoli abbiamo comunque elementi importanti“.

La linea è chiara: puntellare, non rivoluzionare. “Andranno via alcuni giocatori e ne arriveranno altri. Vogliamo rinforzare la squadra. Il presidente ha garantito che in settimana risolverà tutti i problemi, quindi non vedo questo grande allarmismo. Se qualcuno vuole andare via lo accontenteremo, ma oggi la squadra è in ottime condizioni fisiche e mentali“.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno. “Domenica dobbiamo fare ancora punti e continuare a lavorare come stiamo facendo“.

Laneri ribadisce poi la filosofia che guida le scelte di mercato del Siracusa. “Quando prendiamo un giocatore in sintonia con il mister sappiamo bene che caratteristiche tecniche e soprattutto umane deve avere. Per noi l’aspetto umano è fondamentale. Sul mercato prenderemo giocatori funzionali al sistema Siracusa“.

Infine, un messaggio alla città, con parole che suonano come un appello all’unità. “Io sono stato a Siracusa tanto tempo, mi sento un siracusano. Questa città ha sempre risposto alla grande negli anni, anche oggi. So che nei momenti di difficoltà ci si stringe attorno. Ora, risolti i problemi societari, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, perché l’obiettivo è chiaro: salvare questa categoria“.