Siracusa, salta il Consiglio comunale. Il Pd: “non è un un semplice passa carte”

Il Consiglio comunale convocato per oggi non ha potuto aprire i lavori a causa dell’assenza della gran parte dei consiglieri di maggioranza. A ben 45 minuti dall’orario ufficiale di convocazione, infatti, non era presente il numero legale necessario per avviare la seduta. “Una situazione grave e inaccettabile – il commento del gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa composto da Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco – che denota scarsa attenzione verso le istituzioni che si rappresenta e un’evidente mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, dei consiglieri presenti e degli uffici comunali. Per effetto dell’assenza del numero legale, il Consiglio comunale è stato rinviato a domani”.

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico ribadisce la necessità di garantire serietà, puntualità e senso di responsabilità nello svolgimento dell’attività consiliare, affinché il Consiglio comunale torni ad essere il luogo centrale del confronto democratico e delle decisioni per la città.

“Siamo di fronte a una maggioranza e a un’Amministrazione che considerano il Consiglio comunale importante solo quando devono correre per portare provvedimenti già decisi, e non come luogo di reale discussione politica – concludono – Il Consiglio comunale merita rispetto e non può essere ridotto a un semplice “passa carte” su richiesta dell’Amministrazione”.

​All’apertura del lavori, sono risultati presenti 16 consiglieri su 32 e il presidente, Alessandro Di Mauro, ha annunciato la riconvocazione, come prevede il regolamento, della riunione a distanza di 24 ore, cioè alle 10,30 del 18 dicembre.

​

All’ordine del giorno ci sono: un debito fuori bilancio per una causa di lavoro; un provvedimento urbanistica legato alla mancata realizzazione di un progetto edilizio da parte di una cooperativa; una mozione sull’attività del Comune all’interno dell’Autorità portuale; un atto di indirizzo sulla manutenzione del parchi comunali; un ordine del giorno sulla mancata nomina di un rappresentante di Siracusa nel Cda della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania.

​

I consiglieri comunali torneranno in aula anche venerdì prossimo (19 dicembre), alle 17,30 per un’adunanza aperta che si occuperà di: “Viabilità, eventi, infrastrutture e valorizzazione di Fontane Bianche e delle altre zone balneari”.