Siracusa, salta il voto sul vicepresidente del Consiglio. Di Mauro: “Nessuna trattativa”

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Video · la ricostruzione

Niente elezione del vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa, almeno per il momento. La votazione, inizialmente prevista per il 5 novembre, non è stata calendarizzata dopo una richiesta dell’opposizione, che ha sollevato una questione di opportunità politica alla luce della mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, in programma il prossimo 18 novembre. A ricostruire quanto accaduto è il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro, che respinge le ipotesi di trattative politiche dietro il rinvio.

“Qualcuno chiede quali motivi oscuri ci siano dietro la mancata calendarizzazione – spiega Di Mauro – ma è tutto molto semplice e trasparente. Avevo previsto la votazione per il 5 novembre, prima data utile, ma l’opposizione ha sollevato una questione etica: perché eleggere un vicepresidente se il 18 novembre si voterà la sfiducia al sindaco?”. La questione è stata sottoposta al segretario generale, che ha espresso un parere sui tempi da rispettare. Successivamente, tutti i componenti dell’opposizione hanno sottoscritto una comunicazione chiedendo di rinviare l’elezione.

“Ci è stato chiesto che senso abbia eleggere un vicepresidente che, in caso di sfiducia, potrebbe rimanere in carica soltanto dieci giorni – prosegue il presidente -. Ci siamo presi qualche giorno per valutare. Considerato che la ratifica è avvenuta il 22 ottobre, il termine di venti giorni indicato dal segretario generale scadrebbe l’11 novembre. Siamo quindi ancora nei tempi per procedere”.

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Di Mauro esclude che dietro la decisione ci siano accordi o trattative per l’assegnazione della carica. “Voglio togliere dalla testa di qualcuno l’idea che il presidente voglia mercanteggiare il ruolo del vicepresidente. Non è assolutamente così. In tre anni di presidenza non mi sono praticamente mai assentato e non ho alcun interesse a fare politica su questa figura. C’è massima trasparenza e nei prossimi giorni comunicheremo la data della votazione”.

Sul piano politico, resta intanto il sostanziale equilibrio numerico tra maggioranza e opposizione, una situazione che potrebbe complicare l’approvazione degli atti dell’amministrazione. “Non è facile gestire un’aula nella quale non esiste una maggioranza numerica definita – ammette Di Mauro -. Ma spetta ai leader politici trovare una soluzione e valutare se ci siano le condizioni per continuare. Il mio compito è garantire a tutti i consiglieri la possibilità di esercitare il proprio mandato”.