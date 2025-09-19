Siracusa saluta Enzo Augello: folla commossa al funerale del campione di pallamano

Una chiesa gremita per dare l’ultimo saluto a Enzo Augello, 63 anni, volto storico della pallamano siracusana e nazionale. Il funerale si è svolto oggi nella chiesa del Santissimo Salvatore in via Necropoli Grotticelle a Siracusa, dove familiari, amici, compagni di squadra, allenatori e appassionati si sono stretti attorno alla memoria di un uomo che ha fatto la storia dello sport.

Il primo ricordo ufficiale dopo la notizia della scomparsa era stato affidato alle parole della società Albatro Siracusa, che con emozione avevano sottolineato non solo i successi sportivi di Augello, ma anche il suo esempio umano: un atleta capace di trasmettere valori, passione e spirito di squadra alle nuove generazioni.

Non è mancato il pensiero della Federazione Italiana Giuoco Handball, che attraverso il presidente Stefano Podini, a nome del Consiglio Federale e di tutto il movimento.

Augello aveva esordito giovanissimo in Serie A1 con l’H.C. Roma, conquistando scudetti e trofei con club prestigiosi come Scafati e Ortigia Siracusa. Con la maglia azzurra aveva totalizzato oltre 170 presenze, rappresentando l’Italia nei Giochi del Mediterraneo e in competizioni internazionali. Dopo la carriera da giocatore, non aveva mai smesso di dedicarsi alla pallamano, lavorando come tecnico e dirigente, sempre al servizio dei giovani.