Siracusa saluta Giovanni Cerruto, “il gigante buono”

Comincia con un lungo applauso il funerale di Giovanni Cerruto, il 42enne siracusano trovato senza vita nella sua abitazione lo scorso 4 ottobre. Una folla commossa ha riempito il Santuario della Madonna delle Lacrime, stringendosi attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a chi, in città, era conosciuto come “il gigante buono”.

Amici, parenti, conoscenti e compagni di squadra si sono riuniti per ricordare un uomo generoso, solare, sempre pronto a donare un sorriso e una parola buona. In tanti, nel giorno dell’addio, hanno voluto indossare le magliette del Siracusa Calcio, la squadra del cuore di Giovanni, per far arrivare fin lassù quel calore azzurro che lui stesso, per anni, aveva trasmesso al calcio locale.

Durante la cerimonia, le parole dell’omelia hanno toccato profondamente i presenti: “Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e nessuno le toccherà. Nelle mani di Dio si posa la nostra speranza — non sulle ipotesi, non sui rimpianti. Oggi, con la nostra presenza, diciamo che Giovanni è nelle mani di Dio, di un Padre che ama e accoglie. Ci sono mani più forti di ogni dolore, e sono quelle che reggono Giovanni. Quando la mente è confusa e il cuore è ferito, Dio non se ne va: lo ha raggiunto nella sua notte e l’ha portato via per mano.”

Il sacerdote ha poi ricordato la bontà e la generosità di Giovanni: “Giovanni portava la vita dentro e aveva un cuore grande. Sapeva ascoltare, e poteva trasformare una partita in una lezione di vita. Gesù l’ha capito e l’ha abbracciato. Niente di ciò che è stato Giovanni andrà perduto: l’amore non muore, l’amore resta in tutto ciò che Giovanni ha consegnato.”

In un silenzio denso di emozione, la comunità siracusana ha salutato un uomo che ha lasciato un segno profondo. L’applauso finale, lungo e commosso, ha accompagnato Giovanni nel suo ultimo viaggio — un gesto di affetto che ha racchiuso il dolore, la gratitudine e il ricordo di chi continuerà a portarlo nel cuore.