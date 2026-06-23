Siracusa saluta il Nastro Rosa Tour: oggi l’ultima giornata tra vela, giovani e spettacolo

Si conclude oggi a Siracusa la tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela, il prestigioso evento nazionale e internazionale che in questi giorni ha animato il capoluogo aretuseo con sport, cultura, mare e intrattenimento.

L’ultima giornata propone un ricco programma di appuntamenti al Villaggio della Vela, tra attività dedicate ai giovani, momenti culturali e la cerimonia conclusiva di premiazione degli equipaggi protagonisti della tappa siracusana.

Fin dalla mattinata spazio al progetto “Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, con attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino. I partecipanti potranno vivere esperienze immersive tra esplorazione, biologia marina e visori di realtà aumentata. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, le attività proseguiranno presso la Capitaneria di Porto di Siracusa.

Alle 18 il Villaggio della Vela ospiterà Veronica Maya, protagonista di un racconto musicale dedicato ad alcune delle più celebri favole di Esopo. A seguire, dalle 19.30, l’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare accompagnerà il pubblico verso la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori.

Il momento conclusivo è previsto alle 20 con la premiazione di fine tappa, alla presenza dell’amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, del sindaco di Siracusa Francesco Italia, del capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco e del CEO di SSI Sport & Events Riccardo Simoneschi.

Organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, il Nastro Rosa Tour rappresenta uno degli eventi velici più innovativi del panorama nazionale. La manifestazione unisce tre discipline spettacolari: l’Offshore con i Figaro Beneteau 3, l’Inshore sui velocissimi Waszp e il Wing Foil, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere “tutta la vela in un unico evento”.

Dopo giorni di regate, incontri e iniziative aperte al pubblico, Siracusa si prepara così a salutare il Giro dell’Italia a Vela, una manifestazione che ha portato in città sport, promozione del territorio e i valori della cultura marinara italiana.