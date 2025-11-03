Siracusa saluta Marco Fatuzzo, il “preside sindaco” del Rizza: “Per anni la domanda frequente è stata: Cosa avrebbe fatto Fatuzzo?”

Via vai di cittadini e volti noti della politica siracusana oggi al Palazzo Vermexio, dove è stata allestita la camera ardente per Marco Fatuzzo, ex sindaco di Siracusa e figura di spicco della vita politica cittadina negli anni ’90.

La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 21 e domani, martedì 4 novembre, dalle 9 alle 13. I funerali si terranno sempre domani, alle 15.30, al Santuario della Madonna delle Lacrime.

Fatuzzo, scomparso all’età di 80 anni, è ricordato come un uomo di dialogo e un amministratore appassionato. Dirigente scolastico e politico di grande esperienza, guidò il Comune di Siracusa dal 1994 al 1998 alla testa di una giunta di centro-sinistra, in una fase di profondo rinnovamento politico segnata dall’introduzione dell’elezione diretta del sindaco. Successivamente fu vicepresidente della Provincia nella giunta guidata da Bruno Marziano (1998-2002).

Più volte tentò di tornare alla guida della città, senza riuscirci, ma lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva come promotore del cambiamento e della partecipazione democratica.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello del dirigente scolastico Pasquale Aloscari dell’Istituto Rizza, dove Fatuzzo ha lasciato un’impronta profonda:

“L’Istituto Rizza spera di colmare il vuoto lasciato dal preside Marco Fatuzzo. Ha diretto la scuola per quasi 20 anni, trasformandola e aggiornandola ai nuovi saperi e alle continue innovazioni. Sempre disponibile al dialogo, ha supportato i nuovi docenti e l’attuale dirigenza con spirito costruttivo. Non è stato facile sostituirlo, perché la frase più frequente è stata per tanto tempo: ‘Cosa avrebbe fatto Fatuzzo?’”.