Siracusa, salvata da un uomo violento, ringrazia gli agenti: “i due poliziotti sono diventati i miei angeli custodi”

Ha avuto un lieto fine la storia di una donna di Siracusa che, stanca di continue vessazioni e maltrattamenti del suo compagno, ha trovato la forza di reagire e di denunciare alla Polizia di Stato le violenze subite. Il felice esito della vicenda esaltava le doti professionali ed umane di due agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Denunce della Questura che, grazie alle conoscenze acquisite sul campo negli anni ed in situazioni di operatività, simili alla fattispecie nella quale versava la vittima, intuivano il pericolo in cui la donna si trovava e si adoperavano, senza ritardo, per porre al sicuro la vittima e i suoi bambini.

Questi ultimi sono stati accompagnati al sicuro e affidati alle operatrici di un centro idoneo ad accoglierli in una località protetta, ben distante dal maltrattante. Il violento, per i reati già commessi, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria competente, prevenendo azioni delittuose anche gravi che lo stesso aveva minacciato nei confronti dell’ex compagna e dei figli. La donna, infinitamente grata per essere stata salvata, ha indirizzato al Questore una commovente lettera di ringraziamento.

“… Sento dal profondo del mio cuore di ringraziarvi perché da sola forse non avrei mai avuto il coraggio di cambiare vita, ho sentito di potermi fidare e non mi sono sbagliata anche perché i due poliziotti che sono diventati i miei angeli custodi mi hanno convinta che la cosa migliore per noi fosse quella di farci proteggere…”.

La Questura di Siracusa, e segnatamente la Divisione di Polizia Anticrimine, è impegnata in prima linea per la prevenzione e la repressione di episodi di maltrattamenti in famiglia e di Stalking e, dal primo di gennaio, ha emesso a firma del Questore Roberto Pellicone 27 provvedimenti di ammonimento a carico di altrettante persone accusate di violenze di genere e familiari.