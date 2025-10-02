Siracusa, salvati due diportisti: recuperati dall’imbarcazione prima che affondasse

Nel corso della tarda mattinata di ieri, a circa 6 miglia ad est di Capo Santa Panagia di Siracusa, la motovedetta SAR CP 323 ha effettuato un’operazione di soccorso a favore di due diportisti in procinto di affondare.

All’arrivo dei soccorritori della Guardia Costiera, la piccola unità da diporto, uno scafo in vetroresina lungo circa metri cinque con un motore fuoribordo di 40 cavalli, è apparsa prossima all’affondamento, sbandata da un lato e piena d’acqua a metà, in balia delle onde a causa di condizioni meteomarine particolarmente avverse con onde di oltre 1 metro di altezza, forti raffiche di vento e pioggia intensa.

I diportisti, due pescatori sportivi adulti di circa anni 70, visibilmente scossi e provati anche dalla fatica dovuta ai vani tentativi di eliminare l’acqua imbarcata sulla piccola unità, venivano subito recuperati a bordo della vedetta della Guardia Costiera e, prestate loro le prime cure, sbarcati presso il Porto Grande di Siracusa per essere affidati al personale sanitario del 118, intervenuto in banchina.

L’unità, poco dopo aver tratto in salvo i due uomini, che avevano appena fatto in tempo ad indossare i giubbotti di salvataggio, affondava tra i flutti.