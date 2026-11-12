Siracusa, Salvatore Fava è il primo candidato alle Regionali di Futuro Nazionale

Politica · Elezioni

Futuro Nazionale annuncia Salvatore Fava, siracusano, come primo candidato del movimento in Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali. Una candidatura che segna l’avvio della presenza politica di Futuro Nazionale nell’Isola e che vede protagonista una figura con una significativa esperienza istituzionale, maturata attraverso l’attività di assistente parlamentare nel corso di diverse legislature.

Fava aderisce con convinzione al progetto politico di Roberto Vannacci, condividendone la visione, i valori e la volontà di riportare al centro del dibattito politico temi fondamentali come identità nazionale, sovranità, sicurezza, difesa delle tradizioni e interesse degli italiani. La sua discesa in campo rappresenta una scelta di impegno e di appartenenza a un progetto politico nel quale crede profondamente. L’obiettivo è contribuire alla crescita di Futuro Nazionale in Sicilia, dando voce a una nuova presenza politica e costruendo un percorso radicato nei territori e vicino ai cittadini.

“La mia candidatura è una scelta di convinzione e di coerenza – sottolinea Fava –. Credo nel progetto di Roberto Vannacci e voglio contribuire personalmente alla sua affermazione in Sicilia. È il momento di metterci la faccia, portare avanti le nostre idee e dare rappresentanza a chi si riconosce in questi valori”