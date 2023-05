Siracusa, Salvatore Ferlito la Rocca sul coordinamento delle attività culturali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota di Salvatore Ferlito la Rocca, critico e organizzatore culturale.

“L’articolo di Elio Cappuccio pubblicato sul quotidiano la Sicilia e che prende spunto dalla mostra “Medea”, a cura di Demetrio Paparoni, solleva l’eterna querelle in città del coordinamento delle attività culturali, spesso affidate all’avventurismo superficiale piuttosto che ad un meccanismo virtuoso che porti ad una offerta completa che tenga presenti tutti gli elementi unici che sono nella cifra di Siracusa.

Bravo il sindaco Francesco Italia ad offrire una proposta così lungimirante e contemporanea. Dobbiamo tuttavia tristemente constatare che fin qui l’offerta culturale cittadina non è stata all’altezza delle aspettative. La mostra Medea, in sé è validissima, manda un segnale, anche se tardivo, di come si possono fare le cose a Siracusa. Arte, Filosofia, Musica Classica e Tragedia Greca possono e devono convivere con la Moda e la Musica Pop orchestrando un dialogo unico, siracusano. Bisognerebbe saper distinguere quindi tra una proposta culturale che offra beni di consumo ed un’altra che dia l’opportunità ai siracusani di avere a disposizione dei mezzi di produzione.

Mai come oggi si avverte la necessità di tentare di uscire da una programmazione venosa, priva di ossigeno e di proposte originali, ad un’altra arteriosa che possa dare nutrimento stabile e duraturo a Siracusa. Cibo concreto per i corpi e le anime dei suoi fruitori. Le opere degli artisti contemporanei presenti nella mostra Medea all’Antico mercato di Ortigia ci dicono verso dove andiamo, a volte ci danno una traiettoria completa della mortificazione quotidiana, aprendo nel contempo a una riflessione quindi sulla “fine” del sacro nella nostra società e della sua emergenza. Potremmo dare una spinta propulsiva verso la ricerca del bello e della espressività perduta, rimettendo di nuovo la sacralità al centro della nostra vita.

Viviamo un universo laico, privo di valori, che la società consumistica borghese ha costruito nel nostro Paese negli ultimi cinquant’anni. L’elemento materiale ha preso il sopravvento. La sfida è riportare tutto nel campo della spiritualità e non nella costituzione di seconde umanità di sconfitti da contrapporre agli altri, a quelli che stavano fuori della povertà e oggi invece lo sono: materialmente e spiritualmente.

Sulla spinta del forte riscontro cittadino avuto dalla mostra all’Antico mercato, il cui successo è dovuto – emblematicamente – soprattutto al passa parola, sono diverse le riflessioni su cosa auspicare da chi sarà alla guida della città dopo le nuove elezioni, sia si tratti di un nome “nuovo”, sia si tratti dello stesso Francesco Italia.

A mio avviso si dovrebbe cominciare dal coordinamento e l’organizzazione degli spazi espositivi. Per l’arte contemporanea, con la grande disponibilità di immobili comunali in Ortigia, non dovrebbe essere difficile individuare dove costituire la Galleria Civica. Alcune iniziative si sono realizzate con successo presso il Museo di Palazzo Bellomo, ma non comprendo come mai si sia dismesso uno spazio importante come quello del Palazzo Montalto. Mi chiedo pure cosa si intenda fare del vecchio ospedale in Ortigia. La realizzazione di una Galleria Civica e la costituzione di una collezione cittadina, e una serie stabile di iniziative temporanee, apre spazi importanti anche agli artisti siracusani. La relazione con Istituzioni pubbliche e private offrirebbe ad un centro propulsivo per l’arte contemporanea la possibilità di far conoscere i nostri giovani artisti locali.

Un’iniziativa per valorizzare opere già presenti in città, in possesso della Fondazione Inda, dovrebbe riguardare le opere di Duilio Cambellotti, organizzando uno spazio espositivo permanente della fondazione che veda anche i modelli delle scenografie. Tutto ciò tenendo presente che bisogna pretendere che i musei siano aperti con regolarità, mettendo in mora la Regione, che è intollerabile che ancora non si abbia un catalogo dei musei della città.

L’amministrazione dovrebbe essere parte diligente nello stimolo per creazione di una agenzia di marketing che si occupi della città. Le iniziative culturali, se programmate in tempo, e aprendo un dialogo coi grandi marchi industriali che, a vario titolo, hanno usato Siracusa come scenario, possono essere coinvolti nel finanziamento di iniziative culturali dalla audience ristretta ma dal grande spessore. Dovremmo prendere esempio dai TED “idee utili da divulgare”. Le conversazioni di filosofia dovrebbero entrare nello stesso format divulgativo/spettacolare, senza nulla togliendo ai partecipanti, anzi dando una marcia in più per espandere e creare risorse economiche a settori culturali che vivono una economia non facile.

La stessa cosa si può fare per le iniziative di spettacolo, provando a offrire nuove proposte che interessino anche il pubblico più attento. Si dovrebbe pensare ad un nuovo teatro comunale fuori d’Ortigia, e ad un grande spazio pubblico che possa essere sostitutivo nell’uso del nostro amato Teatro Greco, che soffre seri problemi di stabilità ed integrità strutturale”.