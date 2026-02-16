Siracusa, Salvo Bottaro esordisce nella narrativa con il noir “Il silenzio dell’acqua”

Dopo una carriera vissuta sotto i riflettori, tra i palchi dello Zecchino d’Oro e i più importanti studi televisivi dell’isola, Salvo Bottaro debutta nel mondo della narrativa con “Il silenzio dell’acqua”.

Il romanzo, un noir teso e profondo, segna una svolta inaspettata e matura nel percorso artistico del conduttore siracusano.

Abbandonati per un momento i toni solari dell’intrattenimento, Bottaro conduce il lettore nel cuore di Ortigia, un’isola che nel racconto non è solo scenario, ma protagonista muta e inquieta. Attraverso un linguaggio crudo, impreziosito da efficaci incursioni nel dialetto siciliano, l’autore costruisce un congegno narrativo dove il Commissario Rizzo – figura razionale e malinconica – tenta di districare una matassa di passioni tossiche, gelosie fratricide e poteri occultati tra l’ombra millenaria del Tempio di Apollo e il silenzio claustrale di Sortino.

“Scrivere questo libro è stato come girare la telecamera verso il lato d’ombra della mia terra”, dichiara l’autore. “Per anni ho raccontato la gioia della Sicilia; con ‘Il silenzio dell’acqua’ ho sentito il bisogno di scendere nei vicoli dove il mare non lava i peccati, ma li custodisce. È una storia di radici, di sangue e di quella speranza ostinata che nasce solo quando tutto sembra perduto”.

Alla domanda su cosa gli abbia regalato la scrittura rispetto ai lunghi anni in radio, TV e teatro, Bottaro risponde: “Tempo. La scrittura non ha fretta. Ti costringe a fermarti, a scavare. È un dialogo silenzioso ma profondo con sé stessi. Spero che nel lettore, chiusa l’ultima pagina, resti la sensazione che, anche nei luoghi più oscuri, possa esserci spazio per la luce”.

Il debutto letterario di Salvo Bottaro non resterà un caso isolato. L’autore ha infatti già annunciato nuovi progetti ambientati a Milano e Napoli, città simbolo della sua formazione e della sua crescita professionale, che verranno esplorate con tinte psicologiche e viscerali.