Siracusa, Salvo Castagnino lascia Fratelli d’Italia: “continuo il percorso con Auteri”

“Dopo aver incontrato il gruppo che mi ha sempre sostenuto nel mio percorso politico, che è rappresentato da oltre il 10% dei tesserati del comune di Siracusa in Fratelli di Italia, un gruppo che ha sempre raggiunto i traguardi elettorali con un suo rappresentante eletto per 4 elezioni consecutive al comune di Siracusa, che ha visto il suo rappresentate ricoprire per un triennio il ruolo di assessore e di presidente della commissione bilancio della città di Siracusa, siamo giunti alla decisione unanime di essere coerenti e continuare il nostro percorso attivo in politica al fianco dell’onorevole ma soprattutto amico Carlo Auteri”. Sono le parole dell’ex consigliere comunale e assessore Salvo Castagnino, che dopo l’uscita del deputato regionale Carlo Auteri da Fratelli d’Italia ha scelto di seguirlo, così come tutto il gruppo.

“Il motivo è palese – spiega – non si può restare in un contesto che ti fa partecipare da spettatore, un partito che apprezzo a livello nazionale ma che a livello locale teme il confronto democratico e la forza di chi sta dentro e vuole proporre alternative anche semplicemente proporre. Con Carlo sicuramente costruiremo qualcosa che sarà aperto al confronto e diventerà un contenitore che farà scuola politica dando spazio a tutti”.