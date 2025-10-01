Siracusa, Salvo Patanè entra a far parte del Senato Accademico

Salvo Patanè, studente di Architettura a Siracusa, entra a far parte del Senato Accademico con l’associazione studentesca La Finestra. Dopo anni, la Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa e, più in generale, le sedi distaccate dell’Ateneo avranno una rappresentanza diretta all’interno dell’organo.

“È importante – afferma Patanè – dare centralità alle sedi decentrate, che spesso soffrono la distanza dalla sede centrale: gli studenti pagano le stesse tasse di tutti gli altri ma usufruiscono di meno servizi, affrontando disagi quotidiani che non possono più essere ignorati“.

Patanè annuncia mesi di lavoro intenso a servizio della comunità universitaria siracusana e della SDS, in sinergia con l’associazione La Finestra e con tutti i rappresentanti eletti negli altri organi accademici.

“L’elezione di Patanè in Senato Accademico rappresenta un’opportunità per Siracusa. – afferma il consigliere comunale Sara Zappulla, già rappresentante universitaria in Senato e nel CNSU per l’associazione La Finestra – Nella sinergia tra le istituzioni e grazie al suo impegno, gli studenti avranno la possibilità di migliorare concretamente le condizioni di studio“.

Con questo ingresso in Senato Accademico, cresce l’attenzione verso Siracusa e le sue esigenze verso un Ateneo più equo e attento alle necessità di tutte le sue sedi.