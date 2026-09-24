Siracusa, San Pio e la Protezione civile: fede e volontariato si incontrano a San Corrado

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Un momento di fede, ma anche di incontro e condivisione per chi ogni giorno dedica tempo e impegno alla Protezione civile. È questo il significato dell’iniziativa organizzata dal Comune di Siracusa in collaborazione con la chiesa di San Corrado Confalonieri, che riunisce volontari, rappresentanti delle istituzioni e comunità parrocchiale in occasione della ricorrenza dedicata a San Pio da Pietrelcina.

Il programma ha previsto alle 17 il suono delle campane, per annunciare il giorno di festa, seguito dalla recita del Rosario. Alle 18 sarà celebrata la messa da padre Giancarlo Fano, con l’animazione del coro parrocchiale.

Al termine della celebrazione l’omaggio floreale al simulacro di San Pio da parte delle autorità civili, militari e religiose. Poi la benedizione dei mezzi della Protezione civile comunale.

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L’appuntamento, ha spiegato l’assessore Sergio Imbrò, è ormai diventato una ricorrenza annuale dedicata soprattutto ai volontari: “È un momento per celebrare la Protezione civile, che forse troppo spesso ricordiamo solo quando ce n’è bisogno, durante l’emergenza“.

Imbrò ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione per riunire i volontari “non in un momento di emergenza, ma di raccolta”, insieme al Dipartimento e alla comunità parrocchiale. Nel corso della cerimonia sarà inoltre letta la preghiera del volontario di Protezione civile. Un momento che vuole rafforzare il senso di appartenenza di chi opera sul territorio e che, ha ricordato l’assessore, rappresenta anche un’occasione per ritrovarsi insieme.

Per padre Giancarlo Fano, si tratta ormai di un appuntamento entrato nella vita della parrocchia: “È un momento di comunità, di festa e di fede che accomuna sia la parrocchia sia la Protezione civile“. La celebrazione diventa così anche un’occasione per incontrarsi al di fuori delle attività operative e del volontariato, condividendo un momento di preghiera.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Biagio Bellassai, che ha evidenziato come la giornata rappresenti un’occasione per stare insieme, confrontarsi e fare il punto sull’attività svolta durante l’estate, guardando già ai mesi successivi.

“Quest’anno è stata un’annata veramente particolare e soprattutto molto impegnativa”, ha spiegato Bellassai, ricordando il lavoro svolto dalla macchina della Protezione civile. L’incontro, ha aggiunto, permette di esprimere la vicinanza delle istituzioni ai volontari, «giovani e meno giovani» che dedicano il proprio tempo libero al servizio della comunità.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione. Dopo l’impegno dei mesi estivi, infatti, per la Protezione civile si apre la fase di preparazione alle criticità della stagione invernale, con l’attenzione rivolta ai rischi che potrebbero interessare il territorio.

Una giornata, dunque, che unisce il momento religioso a quello istituzionale e operativo, riportando al centro il ruolo dei volontari: una presenza che diventa particolarmente visibile nelle emergenze, ma che richiede preparazione, formazione e lavoro costante anche quando l’emergenza non c’è.