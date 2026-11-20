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Video · la festa

Siracusa si prepara alla Festa di Santa Lucia. Questa mattina, nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, nel Palazzo arcivescovile di piazza Duomo, è stato presentato il programma dell’edizione 2026.

All’incontro c’erano il presidente della Deputazione, l’avvocato Sebastiano Ricupero, e il tesoriere, il professore Salvatore Sparatore. Presenti anche i componenti della Deputazione monsignor Salvatore Marino, Elena Artale e Francesca Patti, e il rettore della basilica santuario di Santa Lucia al Sepolcro, fra Daniele Cugnata.

Confermato il percorso dell’anno scorso

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“È confermato il passaggio da via Agatocle e sono confermate le modifiche al percorso introdotte l’anno scorso”, ha spiegato Ricupero. Restano confermate anche diverse novità della scorsa edizione, a partire dal pontificale.

Torna anche l’attenzione verso le persone con problemi di vista. Durante il periodo della festa ci sarà di nuovo la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione della maculopatia, con visite gratuite.

Ricupero ha poi rivolto un invito alla città: “Mi piacerebbe che fosse una festa bella e partecipata, con tanti segni visibili di devozione lungo il percorso: fiori e addobbi sui balconi al passaggio della Santa”





La novità: il concerto “Lux Fulgebit”

La novità principale di quest’anno è “Lux Fulgebit”, un concerto in onore di Santa Lucia in programma venerdì 11 dicembre al Teatro comunale di Siracusa. Il teatro ha una capienza limitata, quindi, anche su richiesta del sindaco, il concerto si terrà due volte: un’anteprima alle 15.30 e il concerto alle 20. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, ma serve la prenotazione.

A presentare la serata sarà Lorena Bianchetti, con artisti di fama internazionale. L’idea è che il concerto diventi una tradizione

I devoti al centro della festa

Il presidente della Deputazione ha ricordato anche lo spirito della festa, che resta quello del recupero della fede. Ha richiamato la lettera pastorale dell’arcivescovo, “Radicati nella carità”, e la pietà popolare, che Papa Francesco definiva “il sistema immunitario della Chiesa”

“Con il cambiamento del cammino devozionale abbiamo voluto mettere il devoto al centro, e non ai margini come chi serve solo a portare il simulacro o a svolgere servizi”, ha spiegato Ricupero. Una prima novità in questo senso: quest’anno saranno le devote del gruppo di cura della Cappella a occuparsi dei fiori.





Gli appuntamenti dell’Ottavario

Fra Daniele Cugnata ha presentato alcuni degli appuntamenti dell’Ottavario. Tra questi c’è l’incontro con i giovani della diocesi, quest’anno sul tema “Resta e ascolta”. “In un momento in cui tutto corre e siamo presi dalla frenesia, il Signore ci chiede di fermarci e di restare, come ci invita a fare Lucia”, ha spiegato. L’incontro è pensato per i giovani, ma è aperto a tutti.

Nella basilica di Santa Lucia al Sepolcro sono in programma anche:

-venerdì 18 dicembre alle 20.30, la benedizione delle famiglie;

-sabato 19 dicembre alle 16, l’incontro con i bambini, con la benedizione anche dei neonati e delle donne in gravidanza.