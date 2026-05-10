Ultime news

1 minuto di lettura
Santa patrona

Siracusa, Santa Lucia delle Quaglie: oggi l’Ottava. Ecco il percorso della processione

Il tema scelto per il 2026 è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagna l’intera celebrazione

santa lucia processione

Il tema scelto per il 2026 è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagna l’intera celebrazione

1 minuto di lettura

Oggi è l’Ottava di Santa Lucia delle quaglie. Domenica scorsa folla in piazza Duomo per l’uscita della Patrona di Siracusa, mentre oggi – dalle 18.30 in poi – la processione delle reliquie e del simulacro attraverserà le vie di Ortigia, da piazza Duomo a via Picherali, largo Aretusa, via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via Maestranza, piazza Minerva e ritorno in piazza Duomo. Al termine, il simulacro sarà riposto nella nicchia della Cappella di Santa Lucia, sancendo la conclusione dei festeggiamenti.

Il tema scelto per il 2026 è la pace, un messaggio forte e attuale che accompagna l’intera celebrazione. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha inoltre invitato i cittadini ad abbellire balconi e finestre, contribuendo a rendere la città ancora più accogliente e suggestiva durante i festeggiamenti.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi