Attualità · TRADIZIONI

Santa Lucia, la sua festa e la Carrozza del Senato, simbolo della memoria cittadina, sono state al centro della serata culturale e musicale ospitata nel teatro della chiesa di San Corrado Confalonieri. L’iniziativa, primo appuntamento culturale promosso dall’Unvs Siracusa “Beppe Forti” e dal gruppo “Vi cuntu la nostra storia”, presieduto da Alfonso Lazzara, ha suscitato emozioni e tanti ricordi fra i presenti.

Il programma, infatti, ha intrecciato immagini, racconti e musica. Un video tratto dal lavoro documentario di Angelo Maltese ha restituito alcuni momenti della festa di Santa Lucia, documentandone riti e atmosfere, compresa la presenza di Lucia di Svezia. Spazio anche alla storia della Carrozza del Senato, attraverso una rassegna di immagini donate da Alessandro Cassia, figlio di Iano, storico portatore della carrozza. A ripercorrerne le vicende è stato Pasquale Cugno, già assessore, che ha contribuito a riportare alla memoria il valore di uno dei simboli più riconoscibili delle tradizioni siracusane.

La serata si è aperta con la proiezione del cortometraggio dedicato a Santa Lucia ed è proseguita con l’esibizione del gruppo corale “Vi cuntu la nostra storia”, diretto dal maestro Emanuele Pinturo e accompagnato alla chitarra dal maestro Fabio La Braca. Il duo Pinturo-La Braca ha chiuso l’appuntamento, presentato da Lucia Zappulla.

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Nel corso dell’incontro sono stati consegnati riconoscimenti da parte dell’Unvs ad Alfonso Lazzara, per l’organizzazione insieme a don Giancarlo Fano Tor, padrone di casa, alla vicepresidente Santina Pinturo e alla presentatrice Zappulla. E un omaggio è stato rivolto anche al presidente onorario Guglielmo Arrabito, alla famiglia Cassia e a Pasquale Cugno, legati al percorso di valorizzazione della Carrozza del Senato.

Alla serata ha preso parte, oltre al presidente Unvs Siracusa, Nuccio Porchia anche Filippo Muscio, vicepresidente vicario nazionale dell’Unvs. Un appuntamento partecipato, nato per unire cultura e musica alla riscoperta delle figure, delle immagini e delle tradizioni che custodiscono la storia di Siracusa.