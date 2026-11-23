Attualità · 13 e 20 dicembre

Mancano poche settimane alla festa e la macchina organizzativa della Deputazione della Cappella di Santa Lucia entra nel vivo. Nel salone padre Pacifico della chiesa di San Giovanni si è svolto il sorteggio delle portatrici per le processioni del 13 e del 20 dicembre.

Le portatrici, chiamate anche “fazzoletti verdi”, portano in processione le reliquie di Santa Lucia. Precedono il simulacro della patrona, che viene invece portato a spalla dai “berretti verdi”.

Il legame dei siracusani con le reliquie della santa ha radici antiche. Il corpo di Lucia fu portato via da Siracusa nel 1039 dal generale bizantino Giorgio Maniace e dal 1204 si trova a Venezia. Secondo la tradizione, in città rimasero un dito, staccato con un morso da un anziano siracusano mentre il corpo veniva portato via, e le vesti della santa, le cosiddette “vesticciole”. Una perdita che i siracusani non hanno mai dimenticato e che ha reso ancora più forte la devozione verso la loro patrona.

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Al sorteggio erano presenti il presidente della Deputazione, l’avvocato Sebastiano Ricupero, la componente della Deputazione Elena Artale e le responsabili delle portatrici Rita Marino e Viviana Caruso.

Le portatrici saranno divise in tre turni da sedici, per un totale di 48 devote. Ogni turno sarà completato da quattro forcelle e due timoniere.

“Sono devote – sottolinea la Deputazione – che hanno scelto di seguire ogni giorno la strada indicata da Lucia”