Siracusa, sanzionato il volantinaggio del comitato per il No. Il Pd: “verbale criticabile e non coerente con libertà e pluralismo”. L’assessore Imbrò: “applicato il regolamento”

Quattro agenti della Municipale, ieri, hanno contestato una sanzione amministrativa a carico di alcuni aderenti al Comitato per il NO al referendum costituzionale, impegnati in attività di volantinaggio in piazza Santa Lucia.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Siracusa – Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco – ha convocato una conferenza stampa per domani 10 febbraio alle 10:30 nel salone convegni della Cgil – parlando di un verbale che “ancor prima che illegittimo dal punto di vista giuridico” presenterebbe “diversi profili di grave criticità dal punto di vista politico” e che “non appare consono agli ideali di libertà, democrazia e pluralismo che devono onorare la città di Siracusa”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore Sergio Imbrò, che – dopo aver sentito il comandante del nucleo Annona della Polizia Municipale – conferma l’accaduto ma difende l’operato degli agenti: avrebbero agito nel rispetto delle regole vigenti.

Imbrò richiama in particolare l’articolo 16 del “Regolamento per la tutela del decoro urbano e dell’igiene ambientale” del Comune di Siracusa (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 74 del 29 maggio 2014), che disciplina l’attività di volantinaggio e, per le iniziative a carattere elettorale o politico, prevede la necessità di un’autorizzazione dell’amministrazione comunale, con sanzioni in caso di inosservanza.

Nella posizione dell’assessore, quindi, l’eventuale contestazione non dovrebbe indirizzarsi verso gli agenti (che avrebbero applicato il regolamento), ma semmai verso la cornice regolamentare o la mancanza di autorizzazione. Imbrò aggiunge inoltre che, a suo dire, altre forze politiche – cita il Movimento 5 Stelle – opererebbero abitualmente rispettando questa prescrizione e, proprio per questo, non avrebbero titolo per contestare chi fa rispettare la norma.