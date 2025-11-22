Siracusa, sarà dedicato all’industria il terzo Job Day Comunale

Torna l’appuntamento con il Job Day, l’iniziativa promossa dal Comune di Siracusa per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si terrà il 26 novembre e stavolta l’attenzione è rivolta al settore industriale, in modo particolare al comparto petrolchimico locale.

Il programma dell’evento sarà presentato lunedì prossimo (24 novembre) con una conferenza stampa che si terrà alle 11 nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio. Parteciperanno i rappresentanti del Comune, del Libero Consorzio Comunale, della Regione Siciliana, del Centro per l’impiego, di Confindustria, di Sviluppo Lavoro Italia e dell’Università degli Studi di Catania, oltre a dirigenti e studenti degli istituti scolastici partner.

Si tratta del terzo Job Day organizzato dal Comune nel corso del 2025; i primi due sono stati dedicati rispettivamente ai settori alberghiero e ristorazione e al settore commercio. Anche quello sull’industria si terrà all’Urban Center (via Nino Bixio 1) e, come gli altri due, oltre a fornire occasioni di impiego a chi è in cerca di occupazione, punta a consolidare l’incontro e il dialogo tra scuole, studenti, imprese e istituzioni così da avvicinare i giovani al mondo del lavoro già alla fine del percorso formativo.