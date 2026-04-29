Siracusa, sarà rimosso domani il cantiere tra viale Teocrito e via del Santuario

Domani (30 aprile) sarà rimosso il cantiere allestito tra via del Santuario e viale Teocrito, a Siracusa, per i lavori nel canale San Giorgio. Con il completamento di tutte le verifiche tecniche e degli adempimenti legati al collaudo delle opere realizzate e della sede stradale, sarà ripristinata l’ordinaria fruizione degli spazi e della viabilità.

Lo comunica l’assessore alla Mobilità e trasporti, Enzo Pantano, che in questi giorni ha seguito da vicino l’evoluzione degli interventi, in costante raccordo con gli uffici comunali e con l’impresa appaltatrice, che ha condiviso l’esigenza di accelerare le operazioni di smontaggio del cantiere.

“Desidero ringraziare, ancora una volta, il personale comunale, la ditta, i tecnici, i residenti e le attività commerciali della zona per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante tutte le fasi dell’intervento – afferma l’assessore Pantano –. Il loro contributo è stato fondamentale per consentire lo svolgimento delle operazioni nei tempi previsti”

“Si tratta di un passaggio atteso – aggiunge il sindaco Francesco Italia – che consente di restituire pienamente alla città un’area strategica dopo lavori necessari e non più rinviabili, eseguiti anche per garantire maggiori condizioni di sicurezza”