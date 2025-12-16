Siracusa, Sasol Italy rinnova il bando borse di studio per gli studenti meritevoli

Sasol Italy, in linea con una cultura aziendale che valorizza il merito come elemento fondamentale per il raggiungimento di risultati e obiettivi ambiziosi, promuove sin dal 2010 il Bando per l’assegnazione di Borse di Studio destinate ai figli dei dipendenti che si siano distinti per impegno, risultati scolastici e percorso di crescita personale.

Il Bando è rivolto a tutti i figli dei dipendenti in forza alla data di chiusura della presentazione delle domande e si caratterizza per un regolamento chiaro e strutturato, che definisce con precisione i requisiti di accesso e i criteri di selezione. Inoltre, prevede diverse categorie di premio, differenziate per livello di istruzione e valore della borsa assegnata: 26 borse di studio per la categoria “Media voti Scuola Media Superiore” (dal primo al quarto anno in corso, con almeno una votazione di 8/10); 11 borse di studio per la categoria “Voto diploma Scuola Media Superiore” (con almeno una votazione di 85/100); 12 borse di studio per la categoria “Media voti Università” (riferita agli anni di corso previsti dal piano ufficiale universitario e con una media dei voti minima di 27/30); 4 borse di studio per la categoria “Diploma di Laurea Triennale” (con almeno una votazione di 100/110); 3 borse di studio per la categoria “Diploma di Laurea Magistrale o ciclo unico” (con una votazione minima di 100/110).

La Commissione Borse di Studio, nominata prima dell’avvio del Bando, anche quest’anno ha esaminato con attenzione tutte le domande e la documentazione pervenuta dalle diverse sedi italiane. Al termine dell’analisi dei materiali ricevuti, è stata definita la classifica dei vincitori. Nel corso del mese di dicembre, presso i vari stabilimenti e sedi di Sasol Italy, si terranno momenti dedicati alla cerimonia di premiazione degli studenti selezionati, che in tale occasione riceveranno il riconoscimento per il loro impegno e i risultati conseguiti.

“Ogni volta che consegniamo queste Borse di Studio – ha affermato Monica Pirali, Senior Manager HR Southern Europe, Asia & UAE -, non celebriamo solo dei risultati scolastici: celebriamo la passione, la curiosità e la determinazione di giovani che rappresentano il futuro. Vedere l’impegno dei figli dei nostri colleghi trasformarsi in successi concreti ci riempie d’orgoglio e ci ricorda quanto sia importante credere nel talento, sostenerlo e farlo crescere. A voi ragazzi, e alle vostre famiglie, va il nostro più sincero grazie: siete la testimonianza più bella di quanto l’impegno e i valori condivisi possano costruire un domani migliore”.