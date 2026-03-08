Siracusa, Sbaffo: “qui qualcosa di magico”. Turati: “sette punti che valgono tantissimo”

L’entusiasmo del “De Simone” accompagna il successo del Siracusa Calcio contro il Giugliano Calcio e nel post partita emergono emozioni forti dalle parole dei protagonisti. A parlare per la prima volta è Alessandro Sbaffo, uno dei giocatori arrivati a gennaio ma tra i più esperti della rosa azzurra.

“Questa partita è stata una grande emozione – ha spiegato Sbaffo –. Abbiamo reagito alle difficoltà e quando ho avuto la possibilità ho dato il mio contributo. Posso solo essere grato per questa avventura che sembra avere quasi dei risvolti magici. Al di là dei risultati, quando vedi qualcosa del genere capisci che stiamo creando qualcosa che deve emozionare. Qui c’è una squadra e un popolo che trasmettono cose che vanno oltre lo sport. Il Siracusa è dei tifosi”.

L’attaccante azzurro ha poi raccontato anche un retroscena dello spogliatoio. “Prima della gara abbiamo deciso di fare un coro tra di noi per caricarci – dice sorridendo -. Lo abbiamo rifatto anche oggi, non per scaramanzia ma perché ci ha dato qualcosa di bello. È una linea che vogliamo portare avanti fino alla fine”.

Arrivato a Siracusa in un momento complicato della stagione, Sbaffo ha sottolineato anche il ruolo del tecnico Marco Turati. “Il mister mette una passione enorme e si vede quanto tiene a questi colori. È un allenatore che incide e che trasmette entusiasmo. Io cerco di dare quello che posso, a prescindere dal ruolo e dal minutaggio, ma in realtà sono – dice rivolgendosi allo staff e ai giocatori che da inizio anno sono a Siracusa – loro che stanno emozionando me“.

L’attaccante ha poi spiegato dove nasce l’energia che la squadra continua a mostrare. “Le difficoltà possono diventare un’occasione per trovare risorse che non pensavi di avere – spiega Sbaffo -. Anche oggi abbiamo avuto momenti complicati ma li abbiamo superati. Ho visto compagni che hanno giocato tre partite in una settimana e non hanno sentito la stanchezza perché vogliono centrare l’obiettivo”.

A fare il punto sulla settimana degli azzurri è stato poi mister Turati, soddisfatto per i sette punti conquistati nelle ultime tre gare. “Siamo molto contenti perché abbiamo fatto risultati contro squadre forti – spiega -. I ragazzi hanno disputato una buonissima partita e non era facile con una settimana così complicata, con l’infrasettimanale e pochi allenamenti”.

Il tecnico ha voluto sottolineare lo spirito del gruppo. “Vedere ragazzi che erano fuori da tempo soffrire così e giocare queste partite vuol dire che ci sono valori forti – prosegue Turati -. E dietro tutto questo c’è il lavoro di tante persone: lo staff, chi lavora con noi ogni giorno e vive con noi anche le difficoltà extracampo”.

Proprio le vicende societarie rendono il lavoro quotidiano ancora più complesso. “Noi vogliamo pensare solo al campo. Non è facile, ogni giocatore ha il proprio carattere e io devo cercare di tenergli la testa sgombra. Ma fino a oggi stanno dimostrando quanto tengono a questa maglia e il tributo del pubblico a fine partita significa che la città lo sta capendo”.

Infine Turati ha commentato la rimonta e il contributo decisivo della panchina. “L’unico rammarico è non aver chiuso prima la partita. Nel finale era inevitabile soffrire. Però mi tengo stretta la reazione: vincere rimontando vuol dire avere qualcosa dentro. Chiedo a tutti di essere protagonisti, anche a chi entra dalla panchina. Sono felice per Riccardi che non segnava da un anno e mezzo e per Frisenna che ha giocato nonostante qualche problema fisico“.

Il Siracusa continua dunque a crederci. Tra difficoltà societarie e nuove penalizzazioni all’orizzonte, la squadra di Turati prova a tenere accesa la speranza con il lavoro e con un gruppo che, come raccontano i protagonisti, sembra essersi compattato ancora di più proprio nei momenti più complicati.