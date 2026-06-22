Siracusa, Sbarcadero Santa Lucia: la Consulta civica chiede di completare l’accessibilità della nuova passeggiata

Lo Sbarcadero di Santa Lucia restituisce a Siracusa un affaccio sul mare per anni relegato a parcheggio. La Consulta Civica accoglie con favore il recupero dell’area, e proprio perché è un bene per la città chiede di completarlo dove ancora difetta: l’accessibilità e la sicurezza di chi ci cammina.

Il primo nodo riguarda la sicurezza del bordo verso l’acqua. In più tratti, sul fronte degli ormeggi, il muretto si interrompe del tutto: la pavimentazione arriva fino al filo dell’acqua, senza una protezione fissa o una segnalazione che trattenga o avverta prima del bordo. Dove c’è un muretto, misura circa 57 centimetri, meno del metro che di norma è il riferimento di sicurezza per le protezioni verso un dislivello. Pur consapevole che agli ormeggi occorrono i varchi per le operazioni a mare, la Consulta chiede che, con le soluzioni compatibili con l’uso del porto, quei bordi siano resi riconoscibili e più sicuri, soprattutto per chi non vede e per i bambini.

Sul piano, poi, difettano i riferimenti per muoversi e orientarsi. Non risultano guide tattili continue a terra, né una mappa per chi arriva per la prima volta; i gradini e i dislivelli sono nella stessa pietra chiara del piano, senza una banda di colore a contrasto che li renda riconoscibili. Sono accorgimenti che servono a chi ha una disabilità visiva, ma anche all’anziano, al bambino che corre avanti, a chi spinge una carrozzina o un passeggino. Un luogo pensato per loro è un luogo più sicuro per tutti.

“Una passeggiata così bella va aperta a tutti, ed è il momento giusto per farlo – afferma Alessandro Calabrò, membro della giunta della Consulta con delega all’inclusione e all’accessibilità – Servono cose note da anni: le guide tattili per chi non vede, una mappa per orientarsi, il contrasto di colore sui gradini e, prima di tutto, una protezione adeguata verso il mare. L’eliminazione delle barriere vale anche per i recuperi come questo, e completarle adesso, con l’opera ancora fresca, ha più senso che doverci tornare in futuro. Così nessuno ne resta tagliato fuori”.

La Consulta è pronta a sedersi col Comune e a indicare, tratto per tratto, che cosa serve. Lo Sbarcadero può mostrare come si restituisce uno spazio a una città: aperto a chiunque, e sicuro per chiunque.