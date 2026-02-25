Siracusa, scafista accompagnato in un centro per il rimpatrio

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno accompagnato in un Centro per il Rimpatrio un cittadino di origine bielorussa.

Lo stesso, sbarcato clandestinamente in Italia nell’agosto del 2022, è stato arrestato al momento dello sbarco dalla Squadra Mobile e dalla Guardia di Finanza per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Dopo aver scontato la pena nel Carcere di Cavadonna, è stato scarcerato e accompagnato presso un CPR e sarà a breve rimpatriato nel Paese d’origine.