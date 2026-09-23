Siracusa, scarcerato ed espulso dal territorio nazionale

Cronaca · polizia

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La Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero scarcerato dalla casa circondariale di Cavadonna dopo che ha espiato la pena per il reato di ricettazione.

Il cittadino extracomunitario, inoltre, annovera altri precedenti penali ed è noto alle forze di polizia per aver commesso, in passato, reati in materia di stupefacenti, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed altri reati.

Infine, lo stesso era anche inottemperante a pregressi provvedimenti di espulsione.

Al termine dell’attività istruttoria prevista dalla legge, i poliziotti lo hanno condotto in un CPR dell’Isola da dove verrà definitivamente rimpatriato.