Siracusa, scarichi abusivi e rifiuti in una ditta di autodemolizioni: denunciato titolare

Cronaca · polizia

Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e alla Polizia Stradale, con la collaborazione di personale Arpa e del Nucleo Tutela Ambientale e Sanitaria Provinciale (Nictas), hanno denunciato un uomo, titolare di una ditta di autodemolizioni, per reati ambientali.

In particolare, dopo un controllo presso una ditta di autodemolizioni in provincia di Siracusa, gli investigatori hanno accertato alcune violazioni sanzionate dal Codice che regola la tutela dell’ambiente e disciplina i reati ambientali. È stato verificato lo scarico non autorizzato delle acque reflue, il mancato rispetto delle procedure e degli adempimenti in materia di bonifica e il superamento della soglia delle contaminazioni. L’uomo è stato, inoltre, denunciato per l’attività non autorizzata di gestione di rifiuti speciali e per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio della relativa attività.

Il sito adibito all’attività di autodemolizione è stato posto sotto sequestro.

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È doveroso precisare, comunque, che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.